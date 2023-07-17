مقتل مرتكب حادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال ريجينالد سكاندريت، شريف مقاطعة هنرى بالولاية فى مؤتمر صحفى، إن أندريه لونجمور، البالغ من العمر 40 عامًا أصيب بالرصاص خلال مواجهة مع الشرطة اليوم. كما أصيب نائب عمدة وضابط شرطة مقاطعة كلايتون فى تبادل إطلاق النار الذى أعقب ذلك، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

قال سكاندريت: "يمكن لمواطنى هامبتون، مقاطعة هنرى، وكامل ولاية جورجيا أن يتنفسوا الصعداء الليلة، لقد تم الانهاء على هذا الوحش من شوارعنا".

وكان رئيس شرطة هامبتون، جيمس تورنر، فى مؤتمر صحفى سابق، إن لونجمور أطلق النار وقتل أربعة أشخاص فى هامبتون، وهى مدينة تقع على بعد 35 ميلًا تقريبًا جنوب أتلانتا، السبت الماضى.

وأدى إطلاق النار الجماعى إلى مطاردة المشتبه به، حيث عرض مكتب العمدة مكافأة قدرها 10000 دولار مقابل الحصول على معلومات.