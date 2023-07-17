جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولى بالخروج عن صمته وعدم الاكتفاء بتشخيص حالة الظلم فى فلسطين المحتلة، وإبداء المخاوف والقلق على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، نحو مواقف أكثر حزما تجبر الحكومة الإسرائيلية على الاعتراف العلنى بحل الدولتين، وتُلزمها بالانخراط فى عملية سياسية تفاوضية تفضى إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطينى.





وأكدت الوزارة -فى بيان صحفى- أنه فى ظل تمادى الحكومة الإسرائيلية فى إغلاق الباب نهائيًا أمام أى فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، والتدمير الممنهج لأية مقومات لقيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، فإن المطلوب من المجتمع الدولى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعلان موقفها من حل الدولتين. وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين المنظمة والمسلحة وجرائمهم، ورأت أن دولة الاحتلال ماضية فى تعميق عمليات الضم التدريجى المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وسط تفاخر أركان اليمين الإسرائيلى الحاكم علنا بالاستيطان ودعم عناصرها الإرهابية، والتفاخر بقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين كما جاء على لسان الوزير بن جفير، والتفاخر بخطط وبرامج لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، كما جاء فى الخطة المعلنة لوزير المالية سموتريتش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خارجية فلسطين تطالب بالضغط على حكومة إسرائيل لإعلان موقفها من حل الدولتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.