العالم اليوم - رئيس البنك الدولي‭:‬ الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

انتم الان تتابعون خبر رئيس البنك الدولي‭:‬ الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 06:22 مساءً - قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الاثنين، على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة جانديناجار الهندية، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة.

وأضاف بانغا، "في واقع الأمر الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعب. صحيح أن أداءه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لن يعني أنه لن يكون هناك المزيد من التحديات".

وكان البنك الدولي قد رفع في يونيو الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري من 1.7 بالمئة، حسب توقعاته الصادرة في يناير، إلى 2.1 بالمئة، في تقريره الأخير، "الآفاق الاقتصادية العالمية"، مقابل 3.1 بالمئة حققها الاقتصاد خلال 2021.

وكان البنك قد عدل هذه التوقعات في اجتماعات الربيع إلى 2 بالمئة، حسب ديفيد مالباس، الرئيس السابق للبنك الدولي.

كما عدل البنك توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2024، إلى 2.4 بالمئة مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير، والتي كانت 2.7 بالمئة.

البنك الدولي قال في تقريره، إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 بالمئة هذا العام، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1 بالمئة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق.