البيت الأبيض يدعو روسيا للتراجع الفورى عن تعليق مشاركتها فى اتفاق الحبوب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل، قال البيت الأبيض، إن "قرار روسيا تعليق مشاركتها فى اتفاق البحر الأسود سيؤدى إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمى، وسيضر بالملايين".
وقالت بعثة روسيا بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن "قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب نهائى"، مؤكدة أنه "لا مزيد من المباحثات بشأن اتفاق الحبوب".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الإثنين، توقف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وقالت الخارجية الروسية إن "روسيا تسحب ضمانات سلامة الملاحة، وتغلق الممر الإنسانى البحرى فى البحر الأسود"، مضيفة أن "روسيا تعيد نظام (منطقة خطرة) بشكل مؤقت فى شمال غرب البحر الأسود".
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