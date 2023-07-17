الصين تحتج على زيارة نائب رئيسة تايوان المقررة إلى الولايات المتحدة قريبا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، إن الصين قدمت احتجاجات رسمية إلى الولايات المتحدة بشأن زيارة لاى.

وأكدت ماو أن "الصين تعارض بشدة أى شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان. نحن نرفض بشدة انفصاليى استقلال تايوان الذين يزورون الولايات المتحدة تحت أى اسم ولأى سبب، وكذلك أى شكل من أشكال تواطؤ الولايات المتحدة ودعمها للانفصاليين من أجل استقلال تايوان وأنشطتهم الانفصالية".

وأضافت، أن "الصين ستراقب التطورات عن كثب وتتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، حسبما أورد الموقع الرسمى للخارجية الصينية.

ومن المتوقع أن يتوقف لاى فى الولايات المتحدة كجزء من رحلة لحضور حفل تنصيب رئيس باراجواى الجديد، سانتياجو بينا، فى 15 أغسطس المقبل.