روسيا: المعلومات الأولية تشير إلى عدم تضرر دعامات جسر القرم بعد استهدافه

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، إن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجومًا على جسر القرم، مشيرة إلى أن الجسر تم استهدافه بواسطة مسيرتين أوكرانيتين، حيث وقعت انفجارات عدة بجسر القرم، ما أدى إلى توقف الحركة ومقتل شخصين فى الحادث.

ورجحت مصادر عسكرية روسية، أن الهجوم على جسر القرم نفذته طائرات دون طيار تابعة لحلف الناتو، حيث اتهمت متحدثة الخارجية الروسية نظام كييف بأنه وراء الهجوم على جسر القرم ووصفته بـ"الإرهابى"، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيقات أكدت مقتل شخصين.