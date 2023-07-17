القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين مواطنين وميليشيا الدعم السريع شرق الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان، اليوم الإثنين، بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين مواطنين وميليشيا الدعم السريع بمنطقة الحاج يوسف شرق العاصمة الخرطوم، حسبما أوردت القناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وكان الجيش السودانى قد أعلن أمس الأحد، أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة استهدفت مستشفى علياء التخصصى بالقصف المدفعى فى منطقة أم درمان، مما أسفر عن إصابة سيدة وأضرار كبيرة بالمستشفى.

وفى بيان له مساء السبت، قال الجيش السودانى، إن الميليـشيا المتمردة استهدفت بطائرة مسيرة مجمع الطوارئ بمستشفى السلاح الطبى، بأم درمان مما تسبب فى مقـتل 5 من المرضى.

كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أول أمس الجمعة، تنفيذ عمليات تمشيط واسعة وناجحة بمدن العاصمة الخرطوم، فى استمرار لعمليات القتال التى يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، معترفا بوقوع بعض الخسائر التى لم تؤثر على سير العملية.

ويشهد السودان اشتباكات واسعة منذ 15 أبريل الماضى، منذ تمرد ميليشيا الدعم السريع وتحركها للسيطرة على المؤسسات السودانية، بينما تواصل قوات الجيش السودانى التصدى لتلك الميليشيا المتمردة منذ أشهر، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، ونزوح الملايين من أبناء السودان.