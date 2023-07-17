العالم اليوم - فيديو.. مقتل طيار روسي بتحطم طائرته المقاتلة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 07:20 مساءً - قتل طيار روسي بسبب تحطم طائرته المقاتلة طراز "سو-25" خلال طلعة تدريبية في جنوب غرب روسيا، فوق بحر أزوف، وفق ما أفادت السلطات المحلية الاثنين.

وقال رومان بوبليك حاكم ييسك بجنوب منطقة كراسنودار حيث وقع الحادث، عبر تلغرام "أقدم تعازي إلى عائلة الرجل الذي قتل بتحطم مقاتلة سو-25 خلال طلعة تدريبية".

وأضاف أن الحادث وقع قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 ت غ) قرب الساحل. وكان بوبليك قد أعلن بداية أن الطيار رمى بنفسه خارج الطائرة وعثرت عليه طواقم الإنقاذ.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية طائرة تتجه نحو البحر قبل أن تتحطم فيه، والطيار يقذف بنفسه من الطائرة بمظلة، على وقع صيحات مصطافين مذهولين.

ولم تذكر وزارة الدفاع على الفور سبب الحادث.

وكانت المنطقة القريبة من الأراضي المحتلة في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، قد شهدت تحطم طائرة عسكرية في أكتوبر 2022.

وقُتل حينها 15 شخصا إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز "سو-34" خلال طلعة تدريبية في مدينة ييسك.

واصطدمت الطائرة المليئة بالوقود بمبنى قبل أن تشتعل فيها النيران التي امتدت إلى المبنى.