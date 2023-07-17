بعثة روسيا بالأمم المتحدة: قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب نهائى

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الإثنين، توقف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.
وقالت الخارجية الروسية إن "روسيا تسحب ضمانات سلامة الملاحة، وتغلق الممر الإنسانى البحرى فى البحر الأسود"، مضيفة أن "روسيا تعيد نظام (منطقة خطرة) بشكل مؤقت فى شمال غرب البحر الأسود".
وقالت السلطات الروسية، إن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجومًا على جسر القرم، مشيرة إلى أن الجسر تم استهدافه بواسطة مسيرتين أوكرانيتين، حيث وقعت انفجارات عدة بجسر القرم، ما أدى إلى توقف الحركة ومقتل شخصين فى الحادث.
ورجحت مصادر عسكرية روسية، أن الهجوم على جسر القرم نفذته طائرات دون طيار تابعة لحلف الناتو، حيث اتهمت متحدثة الخارجية الروسية نظام كييف بأنه وراء الهجوم على جسر القرم ووصفته بـ"الإرهابى"، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيقات أكدت مقتل شخصين.
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