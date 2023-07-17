متخصص: خريطة مخاطر التغيرات المناخية اختلفت فى الدول الأوروبية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عادل سالمى، المتخصص فى الانتقال الطاقى، إن أوروبا الآن أصبحت تعنى من برودة حادة أو حرارة حادة أو جفاف حاد، وهى لديها تجارب فى مواجهة الكوارث الطبيعية منذ الحرب العالمية الثانية.





وأضاف الدكتور عادل سالمى، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، أن أوروبا كانت مقسمة لمناطق مهدة ومعروفة، ومناطق مهددة بها مخاطر، ومناطق شبه آمنة، أما الآن فخريطة المناطق تغيرت فى أوروبا.

وأشار إلى أن أوروبا أصبحت اليوم تعانى من فجائية التغيرات المناخية، وهذا يتطلب تطوير أدوات الرصد المناخى، وحين وقوع أى تغير فى المناخ ينطلق إعلان حالة الطوارئ، مع زيادة توعية المواطنين.

وأوضح المتخصص فى الانتقال الطاقى، أن هناك صناديق تمويل لمواجهة هذه المخاطر، على المستوى المحلى والوطنى، وكل ذلك غير طبيعة التعامل مع المناخ، وجعلت هناك حالة طوارئ معلنة دائما مع دخول الصيف، وبخاصة فى المناطق غير المهيأة لأى تغيرات مناخية.