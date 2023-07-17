رئيس المنتدى العربى للزراعة: تغير المناخ يهدد المحاصيل والأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عونى الكلوب، رئيس المنتدى العربى للزراعة، إن التغيرات المناخية أثرت على الحاصلات الزراعية فى أوروبا، خصوصًا نسبة محاصيل مثل الذرة، محذرًا من أن هذا سينعكس على الأمن الغذائى.





وأضاف المهندس عونى الكلوب، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزى، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم وقع الاتفاقية الإطارية للمناخ فى العام 1962، والآن بعد مرور 60 عاما وأكثر من 27 اجتماعا آخرها "كوب 27" فى شرم الشيخ، لم تنفذ الخطط التى تم تبنيها لحماية المناخ.

وأوضح أن الاتفاقية الإطارية أشارت إلى أن الدول المتقدمة هى أكثر دول مسؤولة عن الانبعاثات الغازية المضرة، والدول الهشة هى الأكثر تأثرا، وبالتالى يجب على الدول المتقدمة دفع ضريبة مقابل هذه التأثيرات السلبية.

وأكد رئيس المنتدى العربى للزراعة، أن المنتدى العربى للزراعة حذر من تأثيرا كبيرا سيقع على الأمن الغذائى بسبب التغيرات المناخية، هناك ارتفاع درجات حرارة حادة فى دول لم تشهد ارتفاع درجات حرارة من قبل، ووصلت درجة الحرارة فى موسكو إلى 30 درجة.

كما أشار المهندس عونى الكلوب، إلى أن الاتفاقية الإطارية أسست صندوق المناخ الأخضر، لكن لم يقدم هذا الصندوق المطلوب منه حتى الآن، والعالم العربى يجب أن يتجه بتأسيس منظمة خاصة بالمناخ مختصة فى معالجة هذه القضية فى العالم العربى.