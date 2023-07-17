العالم اليوم - غولدمان ساكس يحسن نظرته المستقبلية للاقتصاد الأميركي

انتم الان تتابعون خبر غولدمان ساكس يحسن نظرته المستقبلية للاقتصاد الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 08:17 مساءً - قال يان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، الاثنين، إن البنك خفض توقعاته المتعلقة بانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى براثن للركود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة‭ ‬إلى 20 بدلا من 25 بالمئة.

وأضاف هاتزيوس في مذكرة بحثية، "السبب الرئيسي لخفض التوقع هو أن البيانات الأخيرة عززت ثقتنا بأن انخفاض معدل التضخم لمستوى مقبول، ربما يؤدي إلى تجنب الركود".

وكان ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس قد قال في مقابلة سابقة مع شبكة (سي.إن.بي.سي)، الاثنين، إن قدرة الاقتصاد الأميركي على التعافي أعلى من التوقعات رغم استمرار ارتفاع التضخم.

وأضاف سولومون أنه يتوقع أن يتعافى نشاط أسواق رأس المال الذي كان "ضعيفا" في الآونة الأخيرة.

وقال سولومون "أتوقع أن ينمو نشاط أسواق رأس المال مع اقترابنا من 2024".

وأضاف "يحتاج الناس في نهاية المطاف إلى رأس المال. يمكنهم تأجيل بعض هذه الأنشطة، لكن في النهاية لا يمكنهم تأجيلها إلى أجل غير مسمى".

وعلى الرغم من تعافي أنشطة جمع الأموال وتداول الأوراق المالية، كانت أحجام الاكتتابات الأولية في الربع الأول الأدنى منذ 2019.