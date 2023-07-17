فرنسا تطالب روسيا بـ«وقف ابتزازها» إثر انسحابها من اتفاق الحبوب

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، انتهاء اتفاق روسيا مع المنظمة الدولية لتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

و أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفه الشديد إزاء قرار روسيا تعليق مشاركتها فى اتفاق الحبوب، محذرة من أن "الملايين سيدفعون ثمن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية".

وقالت بعثة روسيا بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن "قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب نهائى"، مؤكدة أنه "لا مزيد من المباحثات بشأن اتفاق الحبوب"، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الإثنين، توقف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت الخارجية الروسية إن "روسيا تسحب ضمانات سلامة الملاحة، وتغلق الممر الإنسانى البحرى فى البحر الأسود"، مضيفة أن "روسيا تعيد نظام (منطقة خطرة) بشكل مؤقت فى شمال غرب البحر الأسود".