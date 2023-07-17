صحفية صينية: الدعم العسكرى الأمريكى لتايوان سيؤثر على علاقة بكين وواشنطن

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة الصحفية الصينية، سعاد ياى شين هوا، إن تايوان جزء من الصين، وجمهورية الصين الشعبية لها حكومة واحدة، وهذا ثابت فى الوثائق الرسمية وموقع عليه بين الصين والولايات المتحدة، و180 دولة حول العالم أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس الصين الواحدة وتايوان جزء منها.





وأضافت الصحفية الصينية، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية مروة فهمى، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها الاتصال السياسى بالسلطات فى تايوان، وأن تكون الاتصالات الرسمية مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، ويمكن أن تكون لها علاقات ثقافية وتجارية فقط مع تايوان. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة بدأت تسلح تايوان، وإدارة بايدن وحدها وافقت على 10 دفعات من الأسلحة لتايوان، ما يزيد الصعوبات أمام الصين فى مسارها نحو دولة موحدة، لأن الولايات المتحدة ترى أن الصين هى منافسها الوحيد. وأوضحت الصحفية الصينية، أن هذا الدعم العسكرى لتايوان سيؤثر على علاقة الصين بأمريكا، وسيؤثر على السلم الدولى، ويرسل رسالة خاطئة للجهات الانفصالية فى تايوان أن أمريكا تدعمها عسكريا.

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