الأمم المتحدة يعلن انتهاء اتفاق موسكو لتسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية

جدة - نرمين السيد -

وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أسفه الشديد إزاء قرار روسيا تعليق مشاركتها فى اتفاق الحبوب، محذرة من أن "الملايين سيدفعون ثمن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية".

قالت بعثة روسيا بالأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن "قرار الانسحاب من اتفاق الحبوب نهائى"، مؤكدة أنه "لا مزيد من المباحثات بشأن اتفاق الحبوب".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، توقف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت الخارجية الروسية إن "روسيا تسحب ضمانات سلامة الملاحة، وتغلق الممر الإنسانى البحرى فى البحر الأسود"، مضيفة أن "روسيا تعيد نظام (منطقة خطرة) بشكل مؤقت فى شمال غرب البحر الأسود".