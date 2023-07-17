الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ219
أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الاثنين، على هدم قرية العراقيب في منطقة النقب بالأراضي المحتلة، للمرة الـ219، على الرغم من معاناة الأهالي من ارتفاع حادٍّ في درجات الحرارة.
وبحسب موقع (فلسطين أون لاين)، أفاد عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب، عزيز الطوري، أن قوات العدو اقتحمت القرية وقامت بتدمير بيوتها للمرة الـ219.
ويصر الأهالي في العراقيب على البقاء والتشبث بأرضهم ويعيدون نصب خيامهم من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
وتواصل سلطات العدو هدم العراقيب منذ عام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، للاستيلاء عليها.
وتقطن العراقيب حوالي 22 عائلة فلسطينية، وبعد كل عملية هدم، يعيد الأهالي بناء القرية من جديد.
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