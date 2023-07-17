العالم اليوم - إسرائيل تعلن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 09:22 مساءً - في رسالة للملك محمد السادس، أعلنت إسرائيل اعترافها بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية.

ووصل لملك المغرب محمد السادس، رسالة من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يكشف فيها عن قرار دولة إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".

وشدد، أيضا، على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية" بهذا القرار.

وفي رسالته إلى ملك المغرب، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، "فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة"، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.