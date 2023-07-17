حكومة ألمانيا تدعو روسيا إلى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة كريستيان هوفمان، فى مؤتمر صحفى اليوم، "سوف نواصل دعوة روسيا للسماح بتمديد إضافى لاتفاقية الحبوب.. فليس من الضرورى أن تدفع الدول الأكثر فقرًا فى هذا العالم ثمن النزاع الحادث".

يشار إلى أن روسيا أبلغت رسميًا كلًا من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسى قد أكد فى الاجتماع 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادى للبحر الأسود، على أنه إذا لم ينفذ الجزء الروسى صفقة الحبوب، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.

وقد تم التوصل إلى صفقة الحبوب بمبادرة من أنقرة، وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنسانى فتحه الأسطول الروسى فى البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.