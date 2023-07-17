حرائق الغابات تدمر 10 ملايين هكتار من الأراضى الكندية

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الإحصائيات فى الوقت الذى تتعامل فيه الدولة الكندية مع أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، الذى يمتد تاريخيًا بين أبريل وسبتمبر. وتم تسجيل الرقم القياسى السابق فى عام 1989، عندما احترق 7.6 مليون هكتار.
وحذّر المسؤولون من أن مواسم الحرائق فى أجزاء كثيرة من البلاد بدأت مبكرة وصارت تمتد لفترات أطول. وفى وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون حكوميون إن موسم الحرائق فى كندا لا يزال بعيدًا عن الانتهاء، مع توقعات تظهر احتمالية حدوث حرائق أشد من المعتاد فى جميع أنحاء البلاد على مدار الشهر وحتى أغسطس.
وأوضح المسؤولون، فى عرض تقديمى للصحفيين فى 6 يوليو الجارى، أن الحرائق سببها الجفاف ودرجات حرارة أعلى من المعتاد، مشيرين إلى أن موسم حرائق الغابات فى كندا صار شديد الصعوبة لدرجة أن البلاد بحاجة إلى "مستوى غير مسبوق من الدعم الدولى" لمكافحتها.
ووقعت الحكومة عدة اتفاقيات مع دول بشأن المساعدة فى حرائق الغابات، آخرها اتفاقيات لتقاسم الموارد مع البرتغال والولايات المتحدة.
وقال وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير، للصحفيين، فى 6 يوليو الجارى، إن الكثير من أجزاء كندا ستظل معرضة لخطر حرائق الغابات طوال شهر يوليو، على الرغم من أن المخاطر فى بعض المناطق ستنخفض فى أغسطس.
كما توفى رجل إطفاء بعد يومين على وفاة إطفائية بسبب الحرائق الممتدة منذ أسابيع؛ ليتسبب موسم الحرائق فى حالتى وفاة حتى الآن.
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