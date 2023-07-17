اليونان: إجلاء 1200 طفل من مخيمات صيفية بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - وشهدت اليونان اندلاع حريق كبير فى غابات كوفاراس، اليوم الاثنين، على بعد خمسين كلم شرق أثينا، وأججته سرعة الرياح الشديدة.
وفى بيان له، أشار الدفاع المدنى اليونانى إلى صعوبة الحريق الذى أججته الرياح القوية فى المنطقة والتى تتراوح سرعتها ما بين 50 – 60 كلم فى الساعة، موضحًا أن اليونان حاليًا فى صلب مرحلة التصدى للحرائق، وأن الظروف الجوية صعبة للغاية وتسهل اندلاع حرائق الغابات.
ووفقا لوسائل إعلام يونانية، تشارك سبع قاذفات مياه وأربع طوافات و150 رجل إطفاء بينهم فريق يتكون من 30 رجل إطفاء رومانى فى محاولة إخماد الحريق على جبهتين، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
فيما أمرت السلطات اليونانية بإخلاء العديد من المنتجعات فى المنطقة كتدبير وقائى، وطلبت من السكان مغادرة المنطقة فيما تم إخلاء أحد الأديرة.
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