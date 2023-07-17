بوتين: سنرد على هجوم جسر القرم ووزارة الدفاع تعد خيارات مناسبة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابى من جانب أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو سترد على هجوم جسر القرم، وأن وزارة الدفاع الروسية تعد خيارات مناسبة.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" فى سلسلة أنباء عاجلة، منذ قليل، أشار بوتين، إلى أنهم ينتظرون مقترحات لتحسين الأمن على جسر القرم، مشددًا على أن الهجوم الإرهابى على جسر القرم ليس له قيمة عسكرية.

ونوه الرئيس الروسى بأن جسر القرم تعرض لأضرار خطيرة بسبب هجوم أوكرانيا.

وقالت السلطات الروسية، إن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجومًا على جسر القرم، مشيرة إلى أن الجسر تم استهدافه بواسطة مسيرتين أوكرانيتين، حيث وقعت انفجارات عدة بجسر القرم، ما أدى إلى توقف الحركة ومقتل شخصين فى الحادث.

ورجحت مصادر عسكرية روسية، أن الهجوم على جسر القرم نفذته طائرات دون طيار تابعة لحلف الناتو، حيث اتهمت متحدثة الخارجية الروسية نظام كييف بأنه وراء الهجوم على جسر القرم ووصفته بـ"الإرهابى"، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيقات أكدت مقتل شخصين.