بيلاروسيا تصادق على اتفاق مع روسيا بشأن إنشاء مراكز تدريب قتالية

جدة - نرمين السيد - ومنذ شهر يناير الماضى، اعتمدت الحكومة الروسية اقتراحًا لتوقيع اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة، وتم نشر المرسوم ذى الصلة على بوابة المعلومات القانونية.

وقال المرسوم، حينذاك: "الموافقة على مشروع الاتفاق بين روسيا وجمهورية بيلاروسى المقدم من وزارة الدفاع الروسية ... بشأن إنشاء وتشغيل مراكز تعليمية- قتالية للتدريب المشترك للعسكريين من القوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروس، تقديم اقتراح إلى الرئيس الروسى للتوقيع على الاتفاقية المذكورة" .