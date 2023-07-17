جدة - نرمين السيد - ومنذ شهر يناير الماضى، اعتمدت الحكومة الروسية اقتراحًا لتوقيع اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة، وتم نشر المرسوم ذى الصلة على بوابة المعلومات القانونية.
وقال المرسوم، حينذاك: "الموافقة على مشروع الاتفاق بين روسيا وجمهورية بيلاروسى المقدم من وزارة الدفاع الروسية ... بشأن إنشاء وتشغيل مراكز تعليمية- قتالية للتدريب المشترك للعسكريين من القوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروس، تقديم اقتراح إلى الرئيس الروسى للتوقيع على الاتفاقية المذكورة" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيلاروسيا تصادق على اتفاق مع روسيا بشأن إنشاء مراكز تدريب قتالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.