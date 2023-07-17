غوتيريش يعرب عن أسفه لإنهاء صفقة الحبوب
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن أسفه بشدة لقرار روسيا إنهاء مبادرة البحر الأسود وسحب ضمانات سلامة الملاحة في البحر الأسود.
وقال غوتيريش: "إنني آسف بشدة لقرار روسيا إنهاء تنفيذ مبادرة البحر الأسود، بما في ذلك سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
واكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الاثنين، إن روسيا تسحب ضماناتها الأمنية لشحنات الحبوب وتغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.
وذكرت الوزارة أن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط إذا تم الحصول على نتائج ملموسة، وليس الوعود والتأكيدات.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد مرور عام، تبدو نتائج العمل في مجال تنفيذ مبادرة البحر الأسود مخيبة للآمال.
وشددت الوزارة على أن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، بقي حتى اللحظة الأخيرة يهدف إلى خدمة مصالح كييف ورعاتها الغربيين.
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