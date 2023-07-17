العالم اليوم - "معجزة" كرة السلة.. كيف قلبت فتيات مصر تأخرا بفارق 32 نقطة؟

انتم الان تتابعون خبر "معجزة" كرة السلة.. كيف قلبت فتيات مصر تأخرا بفارق 32 نقطة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يوليو 2023 11:18 مساءً - نجح منتخب مصر لكرة السلة للآنسات في قلب نتيجة المباراة أمام الصين بمونديال الناشئات تحت 19 عاما، بطريقة "لا تصدق".

وانقلبت النتيجة بين الشوطين، بعد تعليمات الجهاز الفني الصارمة فضلا عن إصرار الفريق على عدم الاستسلام وفقا لحديث مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لموقع "دوت الخليج".

وأنهى المنتخب المصري المباراة بنتيجة 60 مقابل 56 بعد "ريمونتادا" تاريخية رغم تأخرهم بـ 32 نقطة في النصف الأول من المواجهة، وسط صدمة من لاعبات الصين واحتفال واسع من الفتيات المصريات داخل أرضية الملعب.

كيف انقلبت النتيجة؟

ويقول أبو فريخة لموقع "دوت الخليج": "نمتلك مديرا فنيا على أعلى مستوى، لديه دراية كبيرة بكيفية التعامل في تلك المواقف الصعبة، تحدث إلى اللاعبات عن ضرورة الهدوء والتماسك واستغلال ثغرات المنافسين، وطرد مشاعر اليأس من داخلهم من أجل العودة بقوة في النتيجة".

ويضيف أبو فريخة لموقع "دوت الخليج": "كنت أتابع المباراة لحظة بلحظة وشعرت بقدرتنا على الفوز رغم النتيجة الثقيلة، وبالفعل تمكن الفريق في إحداث تغيير جذري خلال دقائق معدودة، ظهرت قدراتهم الحقيقية، وتمكنا من تقديم أداء قوي يُعبر عن المواهب التي نمتلكها".

وعقب انتهاء المباراة مباشرة تحدث رئيس اتحاد السلة المصرية إلى الفريق المتواجد بإسبانيا، بحسب تصريحاته لموقع "دوت الخليج" حيث حرص على تقديم التهنئة لهم والإشادة بالمجهود المبذول في الملعب والحفاظ على الثبات الانفعالي خلال الأوقات الصعبة في اللقاء.

ويتابع أبو فريخة لموقع "دوت الخليج": "أخبرتهم أن هناك ثقة تامة في إمكاناتهم الفنية وقدرتهم على الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للسلة للناشئات تحت 19 عاما، كما نصحتهم بضرورة التركيز في بداية المباريات وعدم التفريط في المكسب خلال الدقائق الأولى".

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة في كأس العالم برصيد 3 نقاط، بعد الهزيمة أمام التشيك في المباراة الأولى وإلحاق الخسارة بالصين في المباراة الثانية في انتظار اللقاء الأخير يوم الثلاثاء القادم أمام الفريق الكندي المتمرس.

اهتمام خاص بهذا المنتخب

ويُشير رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة لموقع "دوت الخليج" إلى أن منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 19 عاما يحظى باهتمام وافر من الجميع وتوفير كافة الاحتياجات لهم حيث خضع لاستعدادات جيدة قبل المشاركة في مونديال السلة بمدريد.

ويذكر أبو فريخة لموقع "دوت الخليج": "الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة التقى بالمنتخب قبل سفرهم إلى مدريد داخل استاد القاهرة الدولي على هامش البطولة العربية، وأكد على دعمه الكامل ومساندة الدولة المصرية للفريق، وأبلغهم بضرورة بذل كل ما يملكونه من جهد وطاقة خلال البطولة".

ويؤكد أبو فريخة لموقع "دوت الخليج" على حديثه اليومي مع الجهاز الفني واللاعبات للشد من أزرهم وعن سعادته البالغة بأن الفريق أصبح حديث العالم في كرة السلة بعد "الريمونتادا" التاريخية التي لا تحدث كثيرًا في البطولات الكبرى منوها إلى حلمه باستكمال المنتخب المسيرة خلال المباريات القادمة.

وعبرت جنا السعيد، لاعبة منتخب مصر للسلة عن فخرها بالنتيجة الكبيرة أمام الصين موضحة في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد السلة المصري أن بداية المباراة كانت سيئة للغاية وشعر الجميع بالتقصير لكن الفريق تمكن سريعا من استعادة توازنه.

وأشارت جنا إلى أن اللاعبات كان لديهم التصميم على عدم الخروج بخسارة جديدة في مونديال مدريد وتعاهدن على عدم ترك المباراة للنتيجة المؤسفة التي جرت في البداية وأهمية استغلال كل لحظة في الوقت المتبقى للنجاة من الهزيمة الصعبة وتحويلها إلى فوز لا يُنسى.