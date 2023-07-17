بلينكن: الدفاع عن الأمن القومى الأمريكى يتطلب تعزيز شراكتنا حول العالم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز وتطوير السياسة الخارجية، مؤكدًا أن الدفاع عن الأمن القومى الأمريكى يتطلب تعزيز الشراكات حول العالم.





وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أن الحكومة الأمريكية ترغب فى تأكيد إرادتها بدعم السياسة الخارجية. وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من علاقات الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الخدمة الوطنية فوق المصالح الوطنية.

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