جدة - نرمين السيد - قال نائب القائد الأوكرانى للاتصالات الاستراتيجية للتجمع العسكرى الشرقى سيرهى تشيريفاتى، اليوم الاثنين، إن روسا حشدت أكثر من 100 ألف جندى فى منطقة كوبيانسك شرقاً، لمحاولة كسر دفاعات كييف.





وأضاف سيرهى -فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن روسيا ركزت مجموعة قوية للغاية على اتجاه ليمان-كوبيانسك، بأكثر من 100 ألف فرد، وأكثر من 900 دبابة، وأكثر من 370 راجمة صواريخ. وأوضح المسؤول الأوكرانى أيضاً أن روسيا نشرت وحدات محمولة جواً، وهى أفضل وحدات المشاة الآلية هناك، إلى جانب دعم إضافى واحتياطى للجيش القتالى والقوات الإقليمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتى فى محاولة لتحقيق بعض النجاح، بعد التقدم الأوكرانى حول باخموت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: روسيا تحشد أكثر من 100 ألف جندى شرق البلاد لكسر دفاعاتنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.