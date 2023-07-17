القاهرة الإخبارية: روسيا تستعد لتوجيه ضربات حيوية فى أوكرانيا خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - وأضاف مشيك فى إفادته على الهواء، أن بوتين أعلن أن الجيش الروسى يبحث خيارات الرد على استهداف جسر القرم اليوم وسقوط قتلى ومصابين، وبات الداخل الروسى يطالب قياداته بمواقف أكثر حسما تجاه أوكرانيا.
ولفت إلى أن القيادة العسكرية الروسية بدأت تتحدث عن أن "نظام كييف الإرهابى" لن يردعه سوى القوة، بحسب قوله، لكن التحرك يكون بحرص لأن أى خطأ قد يؤدى إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب أو روسيا وأمريكا.
وذكر ميشيك أن موسكو رغم كل ذلك لا تريد قطع علاقتها بالدول الغربية، ومازالت تحافظ على خيط من الدبلوماسية بين الجانبين، رغم أن التصعيد والتصعيد المضاد بين روسيا والغرب وصل لمرحلة مسبوقة، ولكن خبراء تحدثوا عن أن الساعات المقبلة ستشهد توجيه روسيا ضربة لأماكن حيوية فى أوكرانيا ردا على استهداف جسر القرم.
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