العالم اليوم - "وشم الفراولة" لفوندروسوفا ومدربها بعد الفوز بـ"ويمبلدون"

انتم الان تتابعون خبر "وشم الفراولة" لفوندروسوفا ومدربها بعد الفوز بـ"ويمبلدون" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 01:19 صباحاً - تعتزم بطلة ويمبلدون الجديدة ماركيتا فوندروسوفا، التي دخلت قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي للتنس، الاحتفال بفوزها بلقب البطولة الكبرى بوشم جديد متطابق مع مدربها لواحدة من أكثر الأشياء شهرة في البطولة وهي "الفراولة".

وقفزت اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 24 عاما 32 مركزا لتتقدم للمركز العاشر في تصنيف اتحاد المحترفات الجديد بعد فوزها بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى بانتصار مذهل على التونسية أنس جابر في النهائي يوم السبت.

وأصبحت أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب فردي السيدات وقالت بعد ذلك إن مدربها يان هرنيتش تعهد بالحصول على وشم متطابق معها احتفالا بهذا الانتصار الكبير.

وقالت فوندروسوفا في مؤتمر صحفي "تحدثنا قبل البطولة وقال ربما إذا فزت بلقب بطولة كبرى سأفعل ذلك. أوفى المدرب بوعده".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن هذا الثنائي سيزور أحد صالونات الوشوم في براج في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وحصلت فوندروسوفا، التي نالت الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، على أول وشم لها بين العديد من الوشوم على ذراعيها في سن 16 عاما وقالت إن بعض هذه الوشوم يكتسب أهمية خاصة مثل رقم 13 الذي تعشقه والحلقات الأولمبية.

وتحظى الفراولة والكريمة بتقاليد راسخة في ويمبلدون حيث قال منظمون إن أكثر من 1.92 مليون حبة فراولة يتم استهلاكها كل عام في البطولة.