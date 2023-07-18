إليزابيث بورن باقية فى منصبها على رأس الحكومة الفرنسية

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الإبقاء على رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، فى منصبها على رأس الحكومة الفرنسية وذلك من أجل ضمان الاستقرار ومواصلة العمل الجوهرى الذى تعهد بالقيام به منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وفقا لمصادر مطلعة مقربة من الرئيس الفرنسى.





وأكدت نفس المصادر اليوم الإثنين، أنه تم تحقيق هدف مهلة الـ 100 يوم "للتهدئة" والتى وعد ماكرون العمل خلالها فى محاولة لتهدئة الوضع فى البلاد إثر اندلاع احتجاجات على خلفية إصدار قانون اصلاح نظام التقاعد، كما عاد الهدوء فى البلاد، وانقضى العيد الوطنى فى 14 يوليو بسلام، كما سيتم التصويت على مشروع قانون البرمجة للعدالة مساء غد الثلاثاء، فى الجمعية الوطنية، بعد التصويت النهائى على قانون البرمجة العسكرية، لذلك، بالنسبة لنفس المصادر، تمضى البلاد قدما ويجب على الحكومة التحضير للعمل بعد الاجازة الصيفية.

وأكدت أنه لضمان الاستقرار والعمل الجوهرى، قرر الرئيس الفرنسى إبقاء رئيسة الوزراء فى منصبها على رأس الحكومة الفرنسية.

وبحسب مصادر من قصر الإليزيه، فإن ماكرون يعتزم التحضير لخطة العمل الذى أعدها بعد الاجازة الصيفية المقبلة، وسوف يوضح ذلك فى كلمة سيلقيها بحلول نهاية الأسبوع الجارى، ومن المرجح أن تكون قبل يوم الأحد المقبل وهو التاريخ الذى سيسافر فيه إلى كاليدونيا الجديدة.

يأتى الإعلان عن الإبقاء على إليزابيث بورن على رأس الحكومة الفرنسية فى نفس اليوم الذى تم فيه تعيين مدير مكتبها الجديد، جان دونى كومبريكسيل، الذى تم تعيينه صباح الاثنين وصدق عليه الإليزيه.

كما يأتى احتفاظ بورن بمنصبها وسط ترقب بتعديل وزارى كان من المرجح أن يشمل بورن إلا أن الرئيس الفرنسى أكد بقاءها على رأس الحكومة الفرنسية.