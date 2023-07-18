رئيس أوكرانيا: ممر الحبوب فى البحر الأسود يمكن أن يعمل دون مشاركة روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أضاف زيلينسكى: "عند الإدلاء بتصريحات بشأن الانسحاب من صفقة الحبوب، تخرق روسيا اتفاقياتها مع الأمم المتحدة، وأوكرانيا ليس لديها أى اتفاقيات مع الاتحاد الروسى".
وتابع "كان لدينا اتفاقان، لذلك عندما تقول روسيا إنها أوقفت مشاركتها فى صفقة الحبوب، فإنها تخرق اتفاقاتها مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جوتيريش، وليس معنا لم نبرم أى اتفاقيات معهم".
وأشار إلى أن ممر الحبوب بالبحر الأسود يمكن أن يعمل حتى بدون مشاركة الروس فى الاتفاقات.
وأعلنت روسيا إنهاء تمديد صفقة الحبوب اليوم الاثنين، حيث تم إبرام الاتفاقيات فى 22 يوليو الماضى لمدة 120 يومًا وتم تمديدها عدة مرات.
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