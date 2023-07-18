فرنسا تدين تعليق روسيا مشاركتها فى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا، أمس الاثنين، بيانًا قالت فيه إن روسيا تتحمل وحدها مسئولية إعاقة الملاحة فى هذا المجال البحرى، حيث تفرض حصارًا غير قانونيًا على الموانئ الأوكرانية، مشددة على ضرورة أن أن تكف روسيا عما وصفته بـ "ابتزازها للأمن الغذائى العالمى"، وأن تعيد النظر فى قرارها.

وأكدت أن فرنسا ستواصل مع شركائها، تكثيف نشاطها من أجل تقليص مخاطر انعدام الأمن الغذائى الذى يضرر السكان الأكثر ضعفا فى العالم ويشمل ذلك مبادرة ممرات التضامن التابعة للاتحاد الأوروبى التى تعد أساسية والتى أتاحت نقل 32 مليون طن من الحبوب خارج أوكرانيا منذ شهر مارس 2022.

بالإضافة إلى ذلك، رفعت فرنسا قيمة مساعداتها الغذائية الدولية إلى أكثر من 840 مليون يورو لعام 2023، من أجل مساعدة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى أو سوء التغذية نتيجة العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وقد أعلنت روسيا، صباح اليوم الاثنين، تعليق مشاركتها فى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذى يسمح بتدفق الحبوب من أوكرانيا إلى دول فى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وجاء إعلان القرار الروسى على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف فى مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، مضيفا أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها.