بيلاروسيا تعترض مسيرة أوكرانية فى مقاطعة جوميل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أصدرت الهيئة بيانًا رسميا أمس الاثنين، ذكرت فيه أن دورية من حرس الحدود كانت تقوم بمهام لحماية الحدود على نهر دنيبر تمكنت من اكتشاف مسيرة جوية عبرت الحدود بشكل غير قانونى من أراضى أوكرانيا.

وأضافت أنه بمساعدة هذه الطائرة بدون طيار، تم تنفيذ عمليات تجسس واستطلاع فوق الأراضى الحدودية لجمهورية بيلاروسيا.