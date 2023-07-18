العالم اليوم - واشنطن: لسنا متأكدين بشكل قاطع ممن قام بتفجير جسر القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 04:20 صباحاً - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنهم يراقبون التقارير الواردة حول استهداف جسر شبه جزيرة القرم وأنهم ليسوا متأكدين بشكل قاطع من قام بالعملية، فالسلطات الأوكرانية لم تعترف بالمسؤول عن العملية.

وأوضح كيربي أن واشنطن تعلم أن القوات الأوكرانية قد استهدفت الجسر في أوقات سابقه.

كيربي وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أضاف أن جسر شبه جزيرة القرم لم يكن مهما في العمليات اللوجستية وإمدادات القوات الروسية، فلدى روسيا حدود طويلة مع أوكرانيا، لكنه يمثل قيمة رمزية وربما استراتيجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف كيربي أنه من الصعب القول إن استهداف الجسر يمكن أن يؤثر على ميدان المعركة بشكل فعلي.