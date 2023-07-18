الأمم المتحدة: أكثر من 26 ألف ضحية مدنية فى أوكرانيا منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة أن حصيلة صحايا الحرب فى أوكرانيا من المدنيين منذ بداية العملية العسكرية لـ روسيا فى 24 فبراير 2022 وحتى الأحد الماضى، 16 يوليو، بلغت نحو 26 ألفًا و671 مدنيًا، بينهم حوالى 9 آلاف و287 قتيلًا و16 ألفًا و384 جريحًا.





وذكر المكتب الأممى أمس الاثنين، أن من بين الضحايا المدنيين حوالى 20 ألفا و712 شخصا سقطوا فى الأراضى التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية عند وقوع الإصابات بينهم أكثر من 7 آلاف قتيل وأكثر من 13 ألف جريح. وأضاف أن عدد الضحايا المدنيين فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك بلغ فى نفس الفترة حوالى 10 آلاف و159 شخصا بينهم 4156 قتيلا و6003 مصابين، أما فى المناطق التى كانت تحتلها القوات الروسية عند وقوع الإصابات فبلغ عدد الضحايا المدنيين 4959 شخصا بينهم 2075 قتيلا و2884 جريحا.

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