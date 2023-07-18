العالم اليوم - بريطانيا تفكك مدرعات روسية في أوكرانيا.. والغاية أسرارها

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا تفكك مدرعات روسية في أوكرانيا.. والغاية أسرارها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 07:24 صباحاً - كشف رئيس الأركان البريطاني، الأدميرال توني راداكين، أن قوات بلاده فككت آليات مدرعات روسية استولت عليها أوكرانيا خلال الحرب، وذلك حتى تتعلم لندن كيف تدافع عن نفسها إزاء أي هجوم مستقبلي.

وأبلغ توني راداكين شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، ليل الاثنين الثلاثاء، أن الحرب في أوكرانيا كانت بمنزلة "جرس إنذار" لقواته، وهو يحتاج منها أن تكون أسرع وتتحمل أخطارا أكبر عندما تتسلح.

وصرّح: "حرب أوكرانيا جرس إنذار لكي نكون أسرع في الاستحواذ (على أسلحة الغير) وأكثر جرأة في مجموعة الأسلحة التي نقدمها، خاصة أننا في سباق تكنولوجي، وأن نكون مكافحين أكثر عندما يتصل الأمر بحماية دولتنا وتعزيز قدرتنا على الصمود".

ولدى سؤال الأدميرال البريطاني عما تعلمته بلاده من فحص الآليات الروسية المدرعة التي جرى الاستيلاء عليها، أجاب بأن الأمر "مهم، لأننا في ناد من الدول، فعندما نحصل على معدات روسية أو معدات لدول أخرى، ربما تكون خطيرة علينا في المستقبل، نتقاسم المعرفة بشأنها".

وأضاف أن عملية دراسة الآليات الروسية تساعد بريطانيا في فهم كيفية عملها وكيفية التشويش على اتصالاتها وصولا إلى تدميرها، فضلا عن المساهمة في بناء مدرعات أفضل واختراق دفاعات العدو.