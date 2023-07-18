نيجيريا: مصرع 28 واعتقال 130 من عصابة داعش

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث أمنى نيجيرى - فى بيان- أمس الاثنين، إن العمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 28 عنصرا إجراميا جنائيا ومصادرة أسلحة وعتاد كانوا يستخدمونه فى أنشطتهم الإجرامية، مشيرا إلى أن قوات الأمن النيجيرية حررت 131 رهينة كانت قد وقعت فى أيدى عناصر الإجرام والاتجار بالبشر فى وقائع متفرقة خلال الأسبوع الماضى وذلك فى مناطق بشمال شرق نيجيريا.

وأشار المتحدث إلى أن العمليات الأمنية تمت خلال الساعات الـ48 الماضية وفى توقيتات متزامنة وفى مناطق متفرقة واستندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات على الأرض للعناصر المشتبه فيها.

وفى سياق متصل، ألقت قوات الأمن النيجيرية - وحدة العمليات الخاصة - القبض على 240 عنصرا إرهابيا وكذلك اعتقلت عناصر متعاونة مع الإرهابيين فى التزويد بالمؤن والمأوى والإمداد والتموين وجميعها تتبع حركة بوكوحرام المتحالفة مع تنظيم "داعش" والمعروفة بمسمى ولاية غرب إفريقيا.

وقالت مصادر الأمن النيجيرية إن عدد المقبوض عليهم من العناصر الإرهابية المنتمية لحركة بوكوحرام هو 130 عنصرا، أما العناصر المتعاونة فمن بينهم 79 سيدة وطفل اعترفن بقيامهن بعمليات استطلاع لحساب التنظيم وإعداد الطعام والمأوى لعناصره.

وبحسب المصادر الأمنية فقد تمت المداهمات فى مناطق متفرقة من ولايات شمال نيجيريا وأسفرت عن مصادرة خزائن طلقات من عيار 7.62 مم وقنابل يدوية وبنادق آلية من طراز كلاشنيكوف ومولدات كهرباء من مختلف النوعيات وأجهزة اتصال.

وفى جنوب البلاد، فككت قوات دلتا النيجر المكلفة بحراسة المنشئات الحيوية النفطية شبكة لسرقة خزانات النفط الجوفية العملاقة فى جنوب دلتا النيجر ومناطق الأحراش المطلة على خليج غينيا وذلك بقصد الاتجار فى النفط المسروق والبالغة قيمته 202.78 مليون نيرة ، كما فككت القوات النيجيرية 22 موقعا غير مرخص لتكرير النفط بطرق أولية فى جنوب نيجيريا وصادرت 376 ألف لتر من الزيت الخام كانت مجهزة للتكرير والبيع فى الأسواق الدولية السوداء للنفط، وتمت مصادرة 34 تنك عائم تستخدم فى عمليات الهريب وأسلحة هى عبارة عن 5500 طلقة من مختلف الأعيرة وأسلحة من عيارات متعددة و3 سيارات دفع رباعى و14 دراجة نارية و43 بندقية آلية وسلاح نارى من مختلف النوعيات والأعيرة.