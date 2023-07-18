وزير خارجية فلسطين: الحكومة الإسرائيلية لا يوجد على أجندتها أى تسوية سياسية

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، يوم أمس الاثنين، عن اعتقاده بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس فى أجندتها أى تسوية سياسية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مؤكدًاعلى ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب الذى تتمتع به إسرائيل.





جاء ذلك خلال استقباله فى مقر الوزارة بمدينة رام الله، مساء اليوم مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكى، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة الحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية ضد الشعب الفلسطينى.

ووضع المالكى المسئول البريطانى فى صورة تفاصيل العدوان الإسرائيلى الأخير على مخيم جنين، والجرائم التى يرتكبها نظام الابرتهايد بشكل يومى من قتل وتنكيل وتهجير للعائلات الفلسطينية من بيوتها، والتواطؤ مع المستوطنين المتطرفين خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين المدنيين العزل والإقدام على حرقها، وتدمير الممتلكات والقتل تحت حماية ورعاية جيش الاحتلال الإسرائيلى، وبتحريض من حكومة نتنياهو المتطرفة وأعضائها أمثال بن جفير وسموتريتش.

وشدد المالكى على التزام دولة فلسطين بحل الدولتين، وعلى أهمية إعادة بناء الثقة على أمل وجود شريك حقيقى لتحقيق السلام والاستقرار، مطالبا بريطانيا باتخاذ موقف فاعل تجاه هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطينى.

وأكد المالكى أهمية توفير الحماية الكاملة لأبناء الشعب الفلسطينى، وأهمية اتخاذ المجتمع الدولى التدابير اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى وضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد المالكى أنّ إسرائيل قد عملت على منع إجراء انتخابات فلسطينية مراراً وتكراراً فى القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" تحت ذرائع وحجج واهية وحرمان المواطن الفلسطينى من حقه الديمقراطى بالانتخابات، داعيا المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين فى القدس بالمشاركة فى الانتخابات العامة.

وأكد حرص القيادة الفلسطينية على إجراء ونجاح العملية الانتخابية التى لن تتم دون عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

ومن جانبه، أكد هيكى أهمية إعادة فتح قنوات الحوار البناء لضمان السلم والأمن فى المنطقة، مشيراً إلى استمرار دعم الحكومة البريطانية للحكومة والشعب الفلسطينى، معربا عن أمله بعقد الانتخابات فى أقرب وقت، وتطلع حكومة بلاده إلى انتخابات فلسطينية نزيهة وعادلة، وأن تقوم إسرائيل بتسهيل الانتخابات فى القدس الشرقية وفق الاتفاقيات.