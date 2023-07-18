أشتية: الأراضى الفلسطينية تشهد أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، أمس الإثنين، عن توقعه بتفاقم الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية نظرًا لغياب الأفق السياسى وتواجه الحصار المالى والاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية.





وأكد أشتية أن الأراضى الفلسطينية تواجه تحديات معقدة بشكل غير مسبوق على كافة المستويات. جاء ذلك خلال استقباله اليوم، فى مكتبه برام الله، مدير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكى، بحضور القنصل البريطانى العام فى القدس ديان كورنر. وأضاف آشتية "الإجراءات الإسرائيلية التى نشهدها من اقتحامات للمناطق الفلسطينية وتسارع وتيرة الاستيطان، تشكل إعادة احتلال للضفة الغربية من مدن وقرى ومخيمات". وطالب آشتية بريطانيا بالعمل، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولى، للضغط على إسرائيل للالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات فى الأراضى الفلسطينية كافة وعلى رأسها القدس، ووقف الإجراءات الأحادية كافة.

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