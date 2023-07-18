بريطانيا: علينا مواجهة التهديدات والاستفادة من غزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت بريطانيا، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "علينا مواجهة التهديدات والاستفادة من غزو أوكرانيا". وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت فى وقت سابق، أنها ستزود أوكرانيا بأكثر من 70 مركبة قتالية ولوجستية، وآلاف الطلقات لدبابة تشالنجر 2، وحزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترلينى، (64.7 مليون دولار) لإصلاح المعدات العسكرية.

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