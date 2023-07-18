اليابان وفرنسا تجريان تدريبا جويا مشتركا

جدة - نرمين السيد - وذكرت القوات الجوية اليابانية فى بيان، أن هذا التدريب المقرر إجراؤه فى اليابان، يهدف إلى تعميق التعاون الدفاعى الثنائي، من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

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