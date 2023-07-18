روسيا: الأمم المتحدة تفشل فى تنفيذ ضمانات صفقة تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء أمس الإثنين: "للأسف، فشلت هيئة الأمم المتحدة فى مهمة الوساطة أو مهمتها لضمان تنفيذ صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود"، موضحةً أن "الأمم المتحدة كانت تعمل على تنفيذ الصفقة، لكن التعهدات أمام الجانب الروسى لم تُنَفَّذ".

يُذْكَر أن روسيا أعلنت، فى وقت سابق، وقف مشاركتها فى صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التى تم عقدها فى إسطنبول فى صيف العام الماضى بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، وسحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب الأوكرانية، وإنهاء عمل الممر الآمن لنقلها عبر البحر الأسود.

وكانت روسيا قد أعلنت، أكثر من مرة، عدم تنفيذ شروط الصفقة المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.