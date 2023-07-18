الدفاع الروسية: أحبطنا هجوما بـ28 مسيرة أوكرانية على القرم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوى دمرت - الليلة الماضية - 17 طائرة مسيرة أوكرانية بوسائط الدفاع الجوى، فيما تم تعطيل 11 مسيرة أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية فسقطت دون أن تصل إلى أهدافها، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو دمار جراء التصدى للهجوم.

يأتى ذلك بعد يوم من تعرض جسر القرم لهجوم بزوارق مسيرة فجر أمس الإثنين، حيث أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابى نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل، إضافة إلى تضرر طريق السيارات فى الجسر.