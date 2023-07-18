العالم اليوم - إخماد حريق ضخم في الأردن.. وإنقاذ مصانع ومستودعات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:20 صباحاً - تمكن الدفاع المدني الأردني، فجر الثلاثاء، من إخماد حريق ضخم شب في مصنع للزيوت والمواد البترولية في شمال شرقي البلاد، مما أنقذ مصانع ومستودعات مجاورة من ألسنة اللهب، وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات في الحريق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني واصلت الليل بالنهار حتى تمكنت فجر اليوم من إخماد حريق شب في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمنطقة سهل الدبة في محافظة المفرق شمال شرق الأردن.

وأضاف أن جهودا كبيرة بذلتها الفرق المشاركة نظرا لطبيعة المادة المحترقة والتي تحتاج لوقت وجهد كبيرين لإتمام إخمادها.

ولفت إلى أن الجهود المكثفة والمتواصلة قادت للسيطرة على الحريق في الوقت المناسب ومنع امتداده لباقي الأماكن والمصانع والمستودعات المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح.

وشارك في عمليات مكافحة الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية من مديرية دفاع مدني المفرق.

وتلقت إسنادا من مديريات دفاع مدني الزرقاء وشرق إربد والشرطة وقوات الدرك، والتي عملت بتنسيق عالٍ الأمر الذي أسهم في التعامل مع الحادثة بكفاءة، ومكنها من السيطرة عليه بوقت قياسي.