أوكرانيا: تضرر منشآت فى ميناء أوديسا جراء غارات روسية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن فى وقت سابق، خلال كلمة ألقاها عقب هجوم أوكرانيا على جسر القرم، إن الجسر تعرض لهجوم إرهابى من جانب أوكرانيا، وأن وزارة الدفاع الروسية تعد خيارات مناسبة للرد على هذا الهجوم.

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