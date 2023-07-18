مقاتلة روسية تحلق قرب طائرة استطلاع أمريكية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وكان سلاح الجو الأمريكى، قد أعلن الأسبوع الماضى، اعتراض مقاتلات روسية لطائرة أمريكية بدون طيار فى سوريا، فى إشارة على تزايد الاحتكاك بين البلدين.

وفى أبريل، قال مسؤول أمريكى إن "الإجراءات الأكثر عدوانية من جانب الطيارين الروس يبدو أنها جزء من طريقة جديدة للتعامل"، بما فى ذلك مواجهة حاولت فيها مقاتلة روسية الاقتتال مع طائرة أمريكية.