البيت الأبيض: لا نشجع على ضرب أهداف داخل روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال كيربى - "بالنسبة للضربات داخل روسيا أوضحنا لأوكرانيا أننا لا نشجع على ذلك ولا نساعد فى توجيه ضربات داخل روسيا، وما نحاول أن نفعله منذ 16 شهرا هو التأكد من أنهم يمكنهم الدفاع عن أراضيهم وصد الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية".
وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية أن القرم أرض أوكرانية، ومن ثم يحق للأوكرانيين استردادها والدفاع عنها.
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