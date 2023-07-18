الأمن الروسى يحبط هجوما على منشآة فى ياروسلافل

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابى بواسطة 28 مسيرة أوكرانية على أهداف فى شبه جزيرة القرم.
وذكرت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوى دمرت - الليلة الماضية - 17 طائرة مسيرة أوكرانية بوسائط الدفاع الجوى، فيما تم تعطيل 11 مسيرة أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية فسقطت دون أن تصل إلى أهدافها، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو دمار جراء التصدى للهجوم.
يأتى ذلك بعد يوم من تعرض جسر القرم لهجوم بزوارق مسيرة فجر أمس الإثنين، حيث أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابى نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل، إضافة إلى تضرر طريق السيارات فى الجسر.
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