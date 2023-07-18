إصابة ثلاثة شبان بإطلاق نار في تايمز سكوير بالولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يوليو 2023 11:25 صباحاً - أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية أن ثلاثة شبان مراهقين أصيبوا في إطلاق نار وقع في تايمز سكوير ليل الاثنين الثلاثاء.

وقالت شرطة نيويورك إن الضحايا الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 و17، أصيبوا برصاص عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في شارع سيفينث أفينيو بين الشارعين الغربيين 41 و42 في الساعة 11:50 مساء.

وأصيب الشابان البالغان من العمر 15 عاما و16 عاما في ساقهما. أما الضحية الثالثة الذي يبلغ من العمر 17 عاما، فأصيب بطلق ناري في ذراعه.

وقالت السلطات إن المسلح فر سيرا على الأقدام في شارع ويست 41 ستريت، مؤكدة أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وذكرت مصادر أن المراهقين كانوا ضمن مجموعة أكبر من الأشخاص الذين دخلوا في جدال مع المشتبه به الذي أخرج مسدسا وأطلق النار على المجموعة في المنطقة السياحية المزدحمة.