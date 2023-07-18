العالم اليوم - بورصة طوكيو تغلق مرتفعة بدعم من قطاعي البنوك والرقائق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 12:22 مساءً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع في ختام جلسة، الثلاثاء، إذ عوضت مكاسب أسهم البنوك والشركات المرتبطة بالرقائق أثر عمليات البيع المدفوعة بالخسائر في هونغ كونغ وبورصات إقليمية أخرى.

وصعد المؤشر نيكي 0.32 بالمئة ليغلق عند 32493.89 نقطة في أول يوم عمل بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في اليابان.

وارتفع المؤشر بما يصل إلى واحد بالمئة في بداية التعاملات مقتفيا أثر المكاسب في وول ستريت، لكن الأداء الضعيف للأسهم بعد فتح الأسواق الصينية أدى إلى تراجع المؤشر نيكي إلى المنطقة الحمراء في بداية تعاملات فترة بعد الظهر في طوكيو.

وتصدر القطاع المالي المكاسب في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ صعد مؤشر القطاع 2.18 بالمئة متفوقا بفارق كبير على 32 مؤشرا فرعيا في البورصة.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسهم المماثلة في الولايات المتحدة في الجلسات الماضية، بينما أشار البعض إلى تأثير زيادة التكهنات بأن يعدل بنك اليابان سياسته النقدية الأسبوع المقبل.

وقدم سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق أكبر دعم للمؤشر نيكي إذ أضاف 20 نقطة مع ارتفاعه واحدا بالمئة. وكان قد ارتفع في وقت سابق ثلاثة بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا 0.59 بالمئة إلى 2252.28 نقطة.

ويتعافى المؤشر نيكي منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما هوى 5.4 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما عند 33753.33 نقطة في الثالث من يوليو تموز.

وأغلق سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق مرتفعا 0.6 بالمئة بعد أن قفز ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وسجل سهم مجموعة سوني أيضا مكاسب بصعوده 2.56 بالمئة.

وكان أكبر الخاسرين سهم شركة راكوتن للتجارة الإلكترونية الذي هوى 6.16 بالمئة. وكان السهم قد صعد نحو 20 بالمئة منذ أواخر يونيو حزيران وسجل أعلى مستوى في شهر في الجلسة الماضية.