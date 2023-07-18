احتجاجات فى إسرائيل رفضا لخطة نتنياهو بشأن التعديلات القضائية

جدة - نرمين السيد - وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضى بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطى الحكومة أغلبية تلقائية فى لجنة اختيار القضاة، الأمر الذى تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء.
ومنذ الإعلان عن الخطة فى مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بالنص والحكومة التى شكّلها نتنياهو فى ديسمبر.
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